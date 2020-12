Kirche : Friedenslicht aus Bethlehem

Zell-Marienburg Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, in der Region rund um die Marienburg an. Die Aussendungsfeier mit dem Jugendchor B 53 kann coronabedingt nur am Telefon mit verfolgt werden.

Am Montag, 14. Dezember, ist in der Pfarrkirche in Kröv um 19 Uhr ein Gottesdienst mit dem Friedenslicht und dem Jugendchor B 53. Anmeldung unter Telefon 06541/6487 oder mittwochs vormittags unter 06541/810330. Der Friedenslichtgottesdienst in der Pfarrkirche St. Anna in Morbach ist am Freitag, 18. Dezember, 18 Uhr, gestaltet von der Messdienerleiterrunde als Abendlob. Außerdem steht das Licht in den Kirchen im Alftal, in St. Markus in Wittlich und in der Pfarrkirche Buchholz bei Manderscheid.