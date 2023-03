Grabstellen bald stillgelegt? Teile von Friedhöfen in Traben-Trarbach sollen geschlossen werden

25 Jahre müssen Leichen in Traben-Trarbach in der Erde ruhen, ohne dass die Grabstelle neu belegt wird. Bei Urnen sind es 20 Jahre. Danach werden Gräber in der Regel aufgelöst und neu vergeben. Andere Verstorbene finden dort ihre letzte Ruhe. Für 20 oder 25 Jahre, dann beginnt alles von vorne.