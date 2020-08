Sitzung : Friedhof und Forst im Gemeinderat

Ürzig Mit der Einwohnerfragestunde beginnt die nächste Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 26. August, um 19 Uhr in der Würzgartenhalle in Ürzig. Anschließend geht es unter anderem um folgende Themen: Baumaßnahmen auf dem Friedhof und die Gründung eines Forstzweckverbandes auf Verbandsgemeindeebene.