Schäden an Gräbern Ausgerechnet an Allerheiligen: Friedhofsmauer in Piesport stürzt ein

Ausgerechnet an dem Tag, an dem es viele Menschen dahin zieht, wo ihre Toten beigesetzt worden sind, ist es passiert: Die Friedhofsmauer in Piesport ist eingestürzt – in der Frühe um 9.20 Uhr, als Pfarrer Matthias Biegel und die Gläubigen noch nicht von der nahen Kirche St. Martin im Piesporter Ortsteil Niederemmel zur Segnung ausgezogen waren. Nur ein paar Menschen waren zugegen. „Da gab es plötzlich einen dumpfen Knall“, berichtet Elke Seibel, die zusammen mit ihrem Ehemann Erich die Grabstätten der Schwiegereltern und zwei Tanten pflegt.