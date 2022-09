Protest für Brauchtum : Demo beim Weinfest der Mittelmosel: Der Umzug anstelle des Umzugs

Die Stadt Bernkastel-Kues hat den Festumzug beim Weinfest der Mittelmosel abgesagt – wegen der neuen gesetzlichen Sicherheitsauflagen. Stattdessen machten sich deswegen am Sonntag nach Polizeiangaben etwa 100 Demonstranten auf den Weg, um sich für die Erhaltung des Brauchtums stark zu machen.

„Wir waren vom Grundsatz her sehr zufrieden“, sagt Mitorganisator Jürgen Heinisch. „Und wir hatten den Eindruck, dass die Zuschauer an der Strecke es sehr begrüßt haben, dass wir da aufbegehren. Es geht ja darum, dass solche Feste, nicht nur in Bernkastel, auch in Zukunft Bestand haben.“