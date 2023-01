Haare : Friseur-Influencer Daniel Golz zu Gast in Hetzerath: Einmal waschen, schneiden - und Show, bitte!

Hetzerath Daniel Golz ist der etwas andere Friseur. Der Influencer, Blogger, Trainer ist mit seiner Show mehrere Tage in der Woche unterwegs. Golz ist auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Und auf Einladung der Friseurinnung Bernkastel-Wittlich war er jetzt in Hetzerath. Was sich seine Kunden wünschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Traut-Bonato

Bereits am frühen Montagmorgen gegen 8 Uhr brennt Licht im Hetzerather Friseursalon Schömann. Normalerweise bleibt die Tür montags verschlossen, aber der heutige Tag ist eine Ausnahme Es wird geschnitten, gefärbt, gestylt, was das Zeug hält. Vier professionelle Models sind aus Düsseldorf, Essen, Bonn und Berlin nach Hetzerath angereist, um am Abend das Publikum mit tollen Looks und frischen Ideen zu begeistern.

Haarstylist Daniel Golz aus Bremen gibt Anweisungen, während er selbst einem seiner Models die Haare in Form schneidet. Er ist gekommen, um am Abend das Show-Event „Daniel Golz is in the House“ vor Fachpublikum im ausverkauften Hetzerather Bürgerhaus zu präsentierten.

Daniel Golz hat mehr als 100.000 Follower

Golz ist erfolgreicher Blogger und YouTuber, Influencer mit mehr als 100.000 Followern, im Fermsehen bei „Waschen, Schneiden, Leben“ auf vielen Kanälen unterwegs und Erfinder des Colorboards, Held der Hairdressers & the City Videos. Er zählt zur Elite der „Jungen Wilden“ unter den deutschen Coiffeuren mit eigener Friseuracademy in Bremen.

Jedoch ist er mit Leib und Seele Friseur und gibt seinen Erfahrungsschatz und Tipps gerne an seine Berufskollegen weiter. „Ein Trend war früher“, sagt er. „Den gibt´s nicht mehr. Natürlich ist Blond noch immer die Königsdisziplin. Aber einen Trend 2023, den gibt es einfach nicht.“ Deshalb sei farbenmäßig zurzeit alles in, was den Kunden gefällt, unterstreicht Golz.

Auch Friseure merken, dass ihre Kunden sparen müssen

Seit Corona habe sich vieles komplett verändert. „Man darf ja auch nicht vergessen, dass jeder Trend politisch angehaucht ist, das wissen die meisten nicht. Dementsprechend sollte man als Friseur offen sein für alles, was kommt. Denn politisch gesehen verändert sich im Moment so viel.“ Was wünschen seine Kunden? „Der Haupttrend geht eher dahin, dass man eine Farbe oder einen Haarschnitt ein bisschen länger zieht, damit der Kunde nicht zu oft kommen muss und so ein bisschen Geld sparen kann. Und wenn jemand natürliche Farben wünscht, das sind immer die teuersten Farben.“

Daniel Golz, Friseur, Influencer, Blogger und Trainer war auf Einladung der Friseurinnung Bernkastel-Wittlich in Hetzerath zu Gast. Foto: Daniel Golz/privat

Energiekrise und Nachhaltigkeitsdiskussion sind auch im Friseurhandwerk angekommen. Deshalb gibt es immer öfters Farbe, die länger hält. Golz sieht das ganz pragmatisch. „Da ist der Friseur wieder dran, um zu sagen: ‚Das geht und das geht nicht, das wird zu teuer, da musst du zu regelmäßig kommen. Wenn du ein bisschen sparen möchtest gibt es halt die Farbe, die hält zum Beispiel ein paar Wochen länger.‘“

Daniel Golz möchte Menschen mit seiner Arbeit glücklich machen. Er setzt dabei ganz stark auf seinen neuen Mitarbeiter – das Internet. Dieser soll Lust auf Friseur machen, den Besuch zu einem Event werden lassen. Mit seiner Hilfe könne man neue Kunden generieren, sie dazu bringen, dass sie Lust haben, zum Friseur zu gehen. Er gibt wertvolle Tipps zum Einsatz von Social Media, zeigt auf, wie wichtig dies gerade für den Beruf Friseur ist.

Daniel Golz: „Der Friseur ist Berater, Zuhörer, Versteher.“

Golz schult und trainiert Friseure seit 17 Jahren in Tagesseminaren und Salonschulungen. Drei Tage in der Woche ist er in einem Salon in Bremen für seine Stammkunden da, alle anderen Tage ist er medial unterwegs. In Hetzerath tritt er zum ersten Mal auf. Er schmunzelt. „Und dann direkt mit full house.“ Findet er gut.

Gut fanden das auch die mehr als 300 Zuschauer, die begeistert waren von dem ungewöhnlichen Showabend, der verbunden war mit vielen wichtigen Informationen und Tipps rund um die Arbeit eines Friseurs. Dabei ging es nicht nur um Haarfarbe und Internet, sondern auch um Kundenberatung, Selfcare und Nachhaltigkeit. Golz betonte: „Es ist wichtig für einen Friseur, nicht alleine die Haare im Auge zu haben. Er ist Berater, Zuhörer, Versteher.“

Persönlich hat Golz noch viel Neues geplant: Demnächst werden neue Folgen von „Waschen, Schneiden, Leben“ im ZDF ausgestrahlt. Ferner hat er neue Verträge unterschrieben, über die er noch nichts verraten darf.

Selbstbewusstsein hat er, der Friseur-Influencer Daniel Golz. Während der Show kommuniziert er immer wieder mit seinem Publikum. Foto: Monika Traut-Bonato