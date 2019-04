später lesen Konzert Fritzen spielt mit Band im Römersaal FOTO: TV / Michael Gdynia FOTO: TV / Michael Gdynia Teilen

(red) Tobias Fritzen und Band sind am Samstag, 6. April, ab 20 Uhr im Römersaal in Veldenz zu hören. Der an der Mosel aufgewachsene E-Bassist und Kontrabassist Tobias Fritzen ist deutschlandweit als Sideman für verschiedene Formationen unterwegs und freut sich nach Abschluss seines Bachelor of Music ein Konzert in seiner Heimat zu geben.