Konzert : Zwei Bands rocken die Tonstation

Bernkastel-Kues (red) Das siebte „From Roots to Rock“ Festival findet am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr in der Tonstation im Jugendkulturzentrum (Jukuz) in Bernkastel-Kues statt. Die „32/20 Blues-Band“ und die Band „Piratesse“ rocken die Bühne der Tonstation.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Eintritt kostet acht Euro.

bild 32/20 blues band 1602. Foto: Rich Serra Fotografie