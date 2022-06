Tradition : Mit Blumen die Tradition an Fronleichnam erhalten – Wie in Landscheid die Aläre geschmückt werden

Landscheid Fronleichnam ist bei den Katholiken ein Hochfest, bei dem die Gegenwart Jesu gefeiert wird. Bei Prozessionen im Freien werden Altäre mit Blumenteppichen aufgestellt. In Landscheid sind es drei Altäre, die mit viel Sorgfalt gestaltet werden.

An einem Feiertag freiwillig um 6 Uhr aufstehen, um gemeinsam mit anderen einen Blumenteppich zu gestalten: Das machen 17 Menschen aus Landscheid teilweise seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. So wie Wilma Grüber. Sie ist bei der Gruppe, die den Altar in der Nähe der Kirche gestaltet. Sie sagt: „Die Gemeinschaft ist einfach gut, und es ist schön, gemeinsam das Motiv zu gestalten. Dieses Jahr ist es eine Friedenstaube. Jeder hat Ideen, wir diskutieren, was wir machen und wie wir es umsetzen. Und es wird viel gelacht.“

Manuela Hendle hilft bei der Gruppe, die im Park am Spielplatz ein Friedenszeichen gestaltet. „Ich wollte mir das mal anschauen, wie das gemacht wird.“ Beim Schauen blieb es aber nicht, sondern sie durfte gleich mithelfen und mit Pfingstrosen den Schriftzug „Friede“ legen. Helga Assmann ist schon seit rund 30 Jahren dabei. „Früher waren wir immer noch einen Tag vor Fronleichnam die Blumen ,strippen‘, also sammeln und von den Zweigen trennen. Da waren an einem Altar bestimmt zehn verschiedene Blumensorten, aber heute ist das anders. Wir nehmen das, was da ist. Das können Sand, Rindenmulch oder Zweige von Tannen oder Thuja sein.“ Das sehen ihre Kollegen der Gruppe an der Kirche ähnlich: „Seit bestimmt 15 Jahren arbeiten wir mit Sägemehl, das wir mit Pulverfingerfarben färben. Damit sind wir flexibler“, so Conni Müller. Was sie, ihre Verwandten oder Nachbarn in den eigenen Gärten haben, wird in großen Bodenvasen neben den Altar gestellt. In diesem Jahr sind es wunderschöne weiße Calla.