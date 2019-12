Polizei : Zusammenstoß bei Altrich

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich/Altrich Zwischen den Kreisverkehren von Platten und Altrich kam es am Samstag, 7. Dezember, gegen 9 Uhr im Bereich der L 53 zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten zwei in Richtung Wittlich fahrende und gleichzeitig überholende Autos miteinander, da - so die Polizei „die jeweiligen Fahrzeugführer zuvor diverse Sorgfaltspflichten ignorierten“.