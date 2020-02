Wanderung : Spazieren und Frühlingsboten suchen

Wittlich (red) Die Caritas-Begegnungsstätte im Haus der Vereine veranstaltet am Montag, 9. März, ab 15 Uhr einen Frühlings-Spaziergang mit Senior-Trainerin Thea Scheider unter dem Motto „Frühlingsboten suchen“.

Treffpunkt ist vor der Caritas-Begegnungsstätte, Haus der Vereine, Kasernenstraße 37, in Wittlich. Die Strecke ist auch für Rollatoren geeignet. Die Teilnahme ist kostenlos. Spenden sind willkommen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr in die Begegnungsstätte bei Kaffee und Kuchen. Anmeldung unter Telefon 06571/915532 oder per E-Mail an a.kien@

caritas-meh.de