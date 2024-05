Archäologische Sensation stoppt Bauprojekt Frühmittelalterliche Grabenanlage bei Hasborn verhindert Photovoltaik-Anlage

Über die Zeit des Frühmittelalters (von 500 bis 1050 n.Chr.) ist in der Forschung allgemein nur wenig bekannt. Sie ist daher in hohem Maße auf die Ausdeutung archäologischer Relikte angewiesen, Siedlungsspuren aus dem Frühmittelalter sind selten. Innerhalb kurzer Zeit sind Archäologen in der Region bei Wittlich nun gleich zwei Mal auf Spuren des Frühmittelalters gestoßen – bei Hasborn und in Wittlich.