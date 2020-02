Soziales : Pflege-Frühstück im Seniorenheim

Kröv (red) Das Team des Seniorenheims St. Josef in Kröv bietet am Freitag, 7. Februar, ein Frühstück für pflegende Angehörige an. Für Fragen steht Einrichtungsleiter Martin Köning zur Verfügung.



