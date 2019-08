Pflege : Frühstück für pflegende Angehörige

Kröv (red) Das Team des Seniorenheims St.-Josef in Kröv veranstaltet am Freitag, 16. August, ein Frühstück für pflegende Angehörige in den Räumen der „Alten Burg“ im Seniorenheim St. Josef, Kröv.

Während der Zeit des Pflege-Frühstücks kann nach Anmeldung zeitgleich eine Betreuungsmöglichkeit für die zu Pflegenden an.