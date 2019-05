Bildung : FSJ an der Clara-Viebig-Schule

Wittlich Eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales bietet die Clara-Viebig-Realschule plus ab 1. August an. Innerhalb des FSJ arbeiten die Freiwilligen ein Jahr an einer Ganztagsschule mit. Sie unterstützen die Lehrkräfte im Unterricht und bei der Aufsicht, betreuen die Kinder beim Mittagessen oder bei den Hausaufgaben, begleiten das Nachmittagsangebot und können sogar ein eigenes Projekt anbieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch die Schulsozialarbeit bietet ein weites Feld der Mitwirkung.