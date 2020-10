Soziales : Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule

Neumagen-Dhron (red) Die Friedrich-Spee-Realschule plus in Neumagen-Dhron sucht zum 1. Januar (oder später), einen jungen engagierten Menschen, der im Rahmen eines Freiwilligendienstes (FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr oder BFD – Bundesfreiwilligendienst), Einblick in den Schulalltag einer Ganztagsschule gewinnen möchte. Bewerbungen können per E-Mail an hardt@fsrneumgen.de gesendet werden.