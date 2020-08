Sport : Verein legt Feld für Beachvolleyball an

Verein legt Feld für Beachvolleyball an

Plein/Daun (red) Der Sportverein FSV Plein wollte ein Spielfeld für Beachvolleyball errichten. Er stellte bei der für das europäische Leader-­Programm zuständigen Arbeitsgemeinschaft (LAG) Vulkaneifel einen Antrag, den auch die Ortsgemeinde unterstützte.

So gab es einen Zuschuss von 2000 Euro für den Bau. In Eigenleistung hat der FSV Plein das Feld fertiggestellt, so dass es nun bespielbar ist. 15 Helfer brachten 350 ehren­amtliche Arbeitsstunden auf, um das Sportangebot des Vereins zu er­weitern. Im Bild einige Helfer und Ortsbürgermeister Bernd Rehm auf dem neuen Spielfeld. Foto: FSV Plein