Soziales : Bäume sammeln für einen guten Zweck

FSV Plein sammelt Tannebäume für guten Zweck Foto: TV/FSV Plein

Plein (red) Der Sportverein FSV Plein hat bereits rund 11 750 Euro in 31 Jahren mit dem Einsammeln ausgedienter Tannenbäume gesammelt. Der FSV Plein spendete in diesem Jahr 700 Euro an Anna’s Verein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Sportverein FSV Plein bedankt sich bei den Pleiner Bürgern für ihre Spenden, bei den Mitgliedern, die bei der Sammlung geholfen haben sowie dem Party Service Heidweiler und der Familie Zelder für die gute Stärkung.