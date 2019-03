Aktuell häufen sich beim Wittlicher Forstamt die Anrufe besorgter Bürger, weil die Tiere auf Nahrungssuche durch die Stadt streifen. Von Christian Moeris

Es sind nicht nur die Hühner im Stall oder Gänse, die sich der Fuchs gerne mal schmecken lässt. „Er leckt auch gerne Joghurtbecher aus und nimmt mal einen Apfel oder auch Getreide- und Gemüsereste vom Komposthaufen mit“, erklärt Wittlichs Revierförster Mario Sprünker.

„Fleischreste mit Knochen mögen sie natürlich ebenso gerne. Der Fuchs ist aber ein Allesfresser.“ Auch prall gefüllte gelbe Säcke mit Verpackungsresten, in denen wiederum Lebensmittelreste zu finden sind, stellen für Füchse ein gefundenes Fressen dar. Sprünker: „Für den Stadtfuchs ist das eine hervorragende Nahrungsquelle.“

Derzeit seien vor allem in den frühen Morgen- oder Abendstunden viele Füchse im Wittlicher Stadtgebiet auf Nahrungssuche, sagt Sprünker.

Und das hat einen Grund: „Jetzt kommen die Fuchswelpen auf die Welt oder liegen schon im Bau. Daher haben die Tiere gerade enormen Druck, Nahrung zu finden, wobei sie teils auch tagsüber in der Stadt zu sehen sind.“

Doch noch vor den Essensresten haben es die Tiere bei ihren Besuchen in der Stadt auf das Hunde- oder Katzenfutter abgesehen, das viele Wittlicher nachts oder morgens auf der Terrasse im Freien stehen ließen, erklärt der Förster.

„Füchse sind Kulturfolger. Sie passen sich den Gewohnheiten der Menschen an und lernen wie Hunde und Katzen auch. Wenn man morgens immer Katzenfutter raus stellt, haben die das schnell kapiert.“ Der Fuchs habe damit gelernt, die Annehmlichkeiten, die die Menschen ihm böten, zu nutzen, sagt Sprünker. Solange genügend Nahrung angeboten oder gar gefüttert werde, werde man ihn in den Gärten und Straßen sehen. „Daher sollten keine Nahrungsreste auf dem Kompost entsorgt werden und Tierfutter vor allem nachts nicht im Freien stehen, um den Fuchs nicht anzulocken.“

Viele Wittlicher besorgt die Anwesenheit der Tiere im Stadtgebiet, weshalb sich derzeit wieder die Anrufe besorgter Bürger beim Wittlicher Forstamt häufen.

Sprünker: „Aber das ist in jedem Frühjahr so. Die bloße Anwesenheit des Fuchses stellt jedoch kaum eine Gefahr für den Menschen dar und dass die Tiere insbesondere im Frühjahr in die Stadt kommen, das ist ganz normal.“

Ihm sei noch nie ein Fall bekannt geworden, sagt der Revierförster, in dem es zu einem ernsthaften Problem zwischen Fuchs und Mensch gekommen sei.

„Der Fuchs ist relativ scheu und wendig und wird versuchen, jedem Ärger und Kontakt aus dem Weg zu gehen.“ Gefährlich werden könne es allenfalls, wenn ein Hund einen Fuchs durch die Straßen jage „und dann vor ein Auto läuft“.

Sprünker: „Trotzdem sollte man einen Fuchs nicht bedrängen oder in die Enge treiben.“

Dank erfolgreicher Impfaktionen sei die Tollwut bereits seit vielen Jahren in Rheinland-Pfalz nicht mehr aufgetreten. „Seit dem Jahr 2008 gilt Deutschland als Tollwut frei.“

Die Gefahr für den Menschen durch den Fuchsbandwurm sei als nicht besonders hoch einzuschätzen, erklärt der Förster. Wer die „normale Hygiene“ berücksichtige, sei vor einer Infektion ziemlich sicher. Wichtig sei es, Hände gründlich zu waschen, nachdem man im Garten gearbeitet habe. „Früchte aus dem Garten und von Wald und Wiese sollten vor dem Verzehr gründlich abgewaschen werden. Auch sollten Haustiere wie Hunde oder Katzen regelmäßig entwurmt werden, da diese auch als Zwischenwirte fungieren können.“

Letztlich sei der Fuchs aber ein nützliches Tier, sagt Sprünker. „Er frisst hauptsächlich Nagetiere wie Mäuse und wo er sich aufhält, da bleibt der Marder meist fern.“ Die Population in der Region sei stabil und jedes Jahr davon abhängig, wie sich das Nahrungsangebot, das hauptsächlich aus Nagetieren bestehe, gestalte.

Rund 50 Tage nach der Ranzzeit im Januar/Februar werfen Fuchsfähen ihre Jungen, pro Wurf etwa drei bis vier Welpen, die den Bau nach vier bis sechs Wochen verlassen. In Kürze werden also auch verspielte und neugierige Jungfüchse die Stadt Wittlich auf ihren Streifzügen nach Futter erkunden, sagt Sprünker.