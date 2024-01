Tierischer Besuch Fuchs scheint sich in Gonzerath wohl zu fühlen

„Fuchs – willst Du den Hasen stehlen?“ Das fragen sich derzeit einige Gonzerather in Anlehnung an ein altes Volkslied. Denn ein Meister Reineke hält sich derzeit gerne in der Ortslage auf und hat nach Auskunft des Gonzerather Ortsvorstehers Christoph Steinmetz bereits versucht, in einen Hasenstall einzubrechen – allerdings ohne Erfolg.