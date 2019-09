Glaube : Jüdisches Leben in Neumagen-Dhron

Neumagen-Dhron (red) Der Arbeitskreis „Jüdisches Leben in Neumagen-Dhron“ lädt für Sonntag, 29. September, ab 15 Uhr zu einer Führung auf dem jüdischen Friedhof in Neumagen-Dhron ein. Theologin Dr. Marianne Bühler hat sich lange mit der Geschichte jüdischer Friedhöfe in der Region beschäftigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken