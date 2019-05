Ausstellung : Führung durch die Ausstellung Fenster unserer Stadt

Wittlich – Fenster unserer Stadt. Foto: TV/Terwei Ueberholz

Wittlich (red) Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Wittlich – Fenster unserer Stadt“ in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus in Wittlich wird am Donnerstag, 9. Mai, ab 18 Uhr eine öffentliche Führung angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken