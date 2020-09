Nationalpark : Tour zum großen Brunftkonzert

Hunsrück Erfahrene Führer des Nationalparks Hunsrück-Hochwald bieten am Freitag, 2. Oktober, eine geführte Tour unter dem Motto „Brunft total“ an. Treffpunkt ist um 20 Uhr. In dieser Jahreszeit wird die Ruhe im Nationalpark Hunsrück-Hochwald unterbrochen.

Von der aktuellen Paarungszeit des Rotwildes geht ein besonderer Reiz aus, die von der Lebhaftigkeit der Tierbewegungen, von den faszinierenden Kämpfen der Hirsche und nicht zuletzt von der akustischen „Begleitmusik“ des Röhrens bestimmt wird.

Die Führer erklären den Teilnehmern die Hintergründe dieses besonderen Schauspiels. Da es sich hier um eine Tierbeobachtung handelt, werden die Besucher nicht wandern.