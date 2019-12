Verkehr : Viel Verkehr für fünf Windräder

Hinzerath Hinter dem Kamm des Idarwaldes will der Energieversorger EnBW fünf Windräder errichten. Den damit verbundenen Baustellenverkehr betrachtet man in Hinzerath mit großer Sorge.

Bereits seit mehreren Jahren beabsichtigen der Projektentwickler Gaia aus Lambsheim (Pfalz) und der Energieversorger EnBW als Betreiber im sogenannten Vierherrenwald fünf Windräder von bis zu 230 Meter Höhe zu errichten. Der Windpark Vierherrenwald soll entstehen im Kreuzungsbereich der L 162, die von Stipshausen nach Schauren führt, und der sogenannten Gerstenmaierallee, einer Kreisstraße, die oberhalb von Hinzerath von der L 159 in Richtung Hellertshausen abzweigt und dort in die L 162 mündet.

Nach Ansicht von Mitgliedern der Bürgerinitiative Windkraftfreier Idarwald könnte der Bau der weißen Riesen erhebliche Auswirkungen auf den Morbacher Ortsteil Hinzerath haben. Denn die Anfahrt zu den künftigen Standflächen der Anlagen ist nur über die L 162 oder über die Gerstenmaierallee möglich. Da die Ortslagen Schauren und Stipshausen den Transport der 70 Meter langen Rotoren nicht zulassen, sollen diese nach den Vorstellungen von Gaia und EnBW aus Richtung Hinzerath her erfolgen. Dafür sollen die überlangen Schwertransporte an der Bahnstation Zolleiche von der Hunsrückhöhenstraße abbiegen und von dort aus über einen für diesen Zweck herzurichtenden Waldweg an Hinzerath vorbeigeführt werden.