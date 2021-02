Corona : Fünf Neuinfektionen im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt des Kreises Bernkastel-Wittlich sind am Donnerstag, 25. Februar, bis zum Meldezeitpunkt 14 Uhr fünf weitere Neuinfektionen mit dem Sars-Cov2-Virus gemeldet worden. Das teilte ein Sprecher des Kreises mit.

Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 2063 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises sinkt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes von 69,3 auf 61,3 Fälle je 100 000 Einwohner. Im Verbundkrankenhaus werden fünf Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon ein Patient intensivmedizinisch. Geimpft wurden im Kreis bis einschließlich des Vortages 5360 Personen. Demnach sind 4,77 Prozent der Kreisbevölkerung (erst-)geimpft. Am Vortag wurde mit den Impfungen in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe begonnen. Insgesamt 120 Personen in den Einrichtungen erhielten dabei ihre Erstimpfung durch das mobile Impfteam.