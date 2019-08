Fünf-Sterne - Luxushotel Schloss Lieser eröffnet am Montag

Übernachten in historischen Gemäuern: Am Montag öffnet das Hotel Schloss Lieser. Foto: Winfried Simon

Lieser Es ist soweit: Fünf-Sterne-Luxusherberge öffnet. Niederländischer Investor hat 25 Millionen Euro in den Umbau des historischen Gebäudes investiert.

Eines der spektakulärsten Hotelprojekte der Region ist fertig. Über zehn Jahre dauerten die umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten, die Suche nach einem Betreiber gestaltete sich schwierig, die Suche nach geeignetem Personal ebenfalls: Jetzt öffnet Hotel Schloss Lieser fast unbemerkt von der Öffentlichkeit. Am Montag, 12. August, erwartet die Fünf-Sterne-Luxusherberge die ersten Gäste. Hotelmanager Andreas Heidingsfelder sagt: „Dann drehen wir den Schlüssel um und heißen die ersten Gäste willkommen.“

Eine offizielle Eröffnungsfeier ist nicht geplant. Derzeit läuft ein Probebetrieb. Auf alles will man vorbereitet sein: Feueralarm, das Parken der Fahrzeuge in der Tiefgarage mit 38 Stellplätzen, Computersystem, der perfekte Service und so weiter.