Schulentwicklung : Neue Regeln am Schulzentrum Schweich - Fünftklässler aus Bernkastel-Wittlich werden nur noch in Ausnahmefällen angenommen

Hetzerath/Rivenich as Schweicher Stefan-Andres-Schulzentrum platzt aus allen Nähten. Als Konsequenz haben Schulträger und Schulbehörde, der Kreis Trier-Saarburg und die ADD Trier, jetzt beschlossen, vorrangig Fünftklässler aus Schweich und den angrenzenden Gemeinden aufzunehmen. Damit bleiben Kinder aus Hetzerath und Rivenich außen vor.

Hetzerath/Rivenich/Schweich. 325 Kinder sind im vergangenen Jahr für die fünfte Klasse am Schulzentrum Schweich angemeldet worden, Platz war in den neun Klassen für 225 Schüler. Mehr Plätze werden es auch im kommenden Schuljahr in den neun fünften Klassen nicht sein. Deshalb haben Schule, Schulträger und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier jetzt reagiert und Aufnahmekriterien festgelegt. ADD-Sprecherin Miriam Lange: „Da es im vergangenen Schuljahr sehr viel mehr Anmeldungen als Plätze gegeben hat, musste die Schule eine Auswahl treffen, sodass nicht alle Schüler berücksichtigt werden konnten. Ein entscheidender Maßstab bei der Festlegung von Auswahlkriterien ist die Zumutbarkeit des Schulweges.“ Um das Auswahlverfahren in diesem Jahr transparenter zu gestalten, wurde, wie Lange weiter mitteilt, in einer gemeinsamen Sitzung der Kreisverwaltung und der Schulaufsicht nun vereinbart, dass die Vergabe der Schulplätze an der kreiseigenen Schule nach der bestimmten Reihenfolge erfolgt.

Und die folgt folgendem Schema: Zunächst werden die Kinder aus der Verbandsgemeinde Schweich und der Ortsgemeinde Zemmer bei der Zuteilung der Plätze berücksichtigt, dann die Kinder aus der Verbandsgemeinde Trier-Land aus den Ortsgemeinden Aach und Newel und danach alle anderen Kinder des Landkreises Trier-Saarburg. Lange: „Sollten hiernach noch Plätze frei sein, so können auch Kinder aus anderen Landkreisen an der Schule aufgenommen werden.“

Peter Epp, Referatsleiter für Gymnasien, IGS und Kollegs bei der Schulaufsicht der ADD, fügt hinzu: „Dass die Kinder des Kreises Trier-Saarburg bei einer solchen Auswahl bevorzugt berücksichtigt werden, ist ein nachvollziehbares Anliegen des Kreises als Schulträger.“

Bei der Festlegung der neuen Aufnahmekriterien seien auch, so Martina Bosch, Pressesprecherin des Kreises Trier-Saarburg, die Gesamtsituation des Schulangebots und der Schülerströme in und um Trier sowie in den Verbandsgemeinden Schweich und Trier-Land mitbetrachtet worden. Vertreter der Stadt Trier und der Verbandsgemeinde Trier-Land, in der es keine weiterführende Schule gibt, seien eingebunden gewesen.

In Hetzerath im angrenzenden Kreis Bernkastel-Wittlich stoßen die neuen Aufnahmekriterien auf wenig Gegenliebe. „Das ist das Aus für Hetzerather Schüler in Schweich”, sagte Ortsbürgermeister Werner Monzel bei der zurückliegenden Sitzung des Ortsgemeinderats. „Jahrelang waren die Hetzerather Schüler gut genug, die Schweicher Schulen aufzufüllen, und jetzt werden unsere Schüler quasi rausgeschmissen. Das ist ein starkes Stück.“ Der Gemeinderat der Kommune beschloss, gegen die Schülerlenkung im Nachbarkreis zu intervenieren – auch wenn es wenig Aussicht auf Erfolg gibt. Denn: Eine Wahlfreiheit der Eltern für eine bestimmte Schule besteht in Rheinland-Pfalz nicht. Die übergreifende Schulordnung legt fest, dass die Wahl der Schulart bei den Eltern liegt, dass die Wahl einer bestimmten Schule jedoch nur im Rahmen der Aufnahmemöglichkeiten erfolgen kann.