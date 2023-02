Eine der modernsten Unterkünfte ihrer Art in Deutschland entsteht : Für 4,7 Millionen Euro: So schmuck wird Traben-Trarbachs Jugendherberge

Modern und stylish, so soll die Jugendherberge in Traben-Trarbach künftig aussehen. Foto: TV/Grafik: Matthias Dimmer

Traben-Trarbach Familien können ihre Ferien in Traben-Trarbach künftig in einer der modernsten Jugendherbergen Deutschlands genießen – oder dort Kindergeburtstage feiern. Wann es los geht und was Gäste dort erwartet.