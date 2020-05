Brandschutz : Altes Rathaus in Wittlich wird brandsicher

Altes Rathaus in Wittlich wird brandsicher

An der Säubrennerkirmes ist der Platz vor dem Alten Rathaus voll. Die Feuerwehr könnte bei einem Brand die obere Etage nicht erreichen. Foto: klaus kimmling

Wittlich Besonders während der Säubrennerkirmes wäre das historische Gebäude im Falle eines Brandes nicht ausreichend geschützt. Für diesen und weitere Mängel wurde ein Brandschutzkonzept entwickelt.

„Das letzte Mal hat es 1647 einen Brand im Alten Rathaus gegeben“, erzählt Bürgermeister Joachim Rodenkirch. Und trotzdem sei es jetzt dringend notwendig, dass einige Mängel behoben werden. Bei dem unter Denkmalschutz stehende Gebäude in der Wittlicher Innenstadt gibt es laut Einschätzung eines Brandschutzunternehmens erheblichen Handlungsbedarf.

Ein Problem sei, dass das Rathaus sehr nahe an die umliegenden Gebäude gebaut ist. Im Falle eines Brandes würde sich das Feuer schnell auf die gegenüberliegenden Gebäude ausbreiten. Das erklärte Jan Friedrich vom Planungs- und Sachverständigenbüro Brandschutz Friedrich in der Sitzung des Wittlicher Stadtrates am 14. Mai.