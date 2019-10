Wittlich Weil der Petersbergtunnel bei Neef fertiggestellt wird, fallen vom 9. November bis 8. Dezember die Regionalexpresse zwischen Wittlich und Koblenz aus, für die Regionalbahnen ab Bullay gibt es ebenfalls Ersatzbusse – und alle Abfahrtszeiten ändern sich.

Wer vom 9. November bis zum 8. Dezember aus Trier oder Wittlich nicht bis Koblenz, sondern zum Beispiel nach Bullay oder Cochem will, muss spätestens in Wittlich in eine Regionalbahn der Linien RB81 oder RB82 umsteigen. Bis Bullay fahren diese nach normalem Fahrplan. Ab dort gibt es dann folgende Ersatzbusse, die an jedem Bahnhof halten, die sonst auch mit der RB angefahren werden: vom 9. November bis 17. November von Bullay bis Treis-Karden und umgekehrt und vom 18. November bis 8. Dezember von Bullay bis Cochem und umgekehrt. Vom 9. bis 14. Dezember gibt es zwischen Cochem und Hatzenport Ersatzbusse, der Regionalexpress Trier - Wittlich- Koblenz ist von diesen Bauarbeiten nicht betroffen.

Die Fahrzeit ist rund 30 Minuten länger als mit dem Regionalexpress, die Abfahrtzeiten sind nicht identisch mit denen der Regionalexpresse, sondern starten wegen des Umsteigens rund zehn Minuten später – daher sind in der Regel die regulären Anschlüsse nicht erreichbar. Die Ersatzbusse von Koblenz nach Wittlich starten dafür rund 40 Minuten früher als normalerweise die Regionalexpress-Züge. Ab Wittlich fahren die RE1-Züge dann wieder zur normalen Abfahrtszeit in Richtung Trier, Saarbrücken und Mannheim.

Der aus Mannheim oder Saarbrücken kommende Regionalexpress (Süwex/RE1) nach Koblenz fährt vom 9. November bis zum 8. Dezember nur bis Wittlich Hauptbahnhof, dort müssen die Fahrgäste den Zug verlassen und in den Ersatzbus einsteigen, der vor dem Bahnhof hält. Dieser fährt über die Autobahn ohne Zwischenhalt bis Koblenz Busbahnhof (direkt am Hauptbahnhof).

Und weil dafür die Strecke vom 9. November bis zum 8. Dezember sowieso wieder vollgesperrt werden muss, führt die Bahn im weiteren Verlauf bis Koblenz weitere Arbeiten durch: Zwischen Treis-Karden und Moselkern sowie im Bahnhof Cochem finden Gleisarbeiten statt, an der Gülser Brücke in Koblenz wird die Sanierung fortgesetzt, zudem wird an Eisenbahnüberführungen in Klotten, Cochem und Pommern gearbeitet. Parallel wird die Leit- und Sicherungstechnik erneuert.

Der Regionalexpress Mannheim - Saarbrücken - Trier - Koblenz fährt in diesem Zeitraum nur bis Wittlich und wird in der Gegenrichtung auch erst ab Wittlich eingesetzt, dafür fahren Ersatzbusse ohne Halt und über die Autobahn (siehe Extra). Zudem werden in den verschiedenen Bauphasen zwischen 9. November und 14. Dezember Regionalbahnen zwischen Bullay und Treis-Karden beziehungsweise Bullay und Cochem ebenfalls durch Busse ersetzt. Wer in Koblenz umsteigt, muss also deutlich früher losfahren.