Landwirtschaft : Kuhweide oder Gewerbefläche? Landwirt will keine Flächen zugunsten von Gewerbegebiet abgeben

Morbach-Gutenthal Ein Morbacher Landwirt will keine Flächen verkaufen. Die aber benötigt der Zweckverband Humos für die Erweiterung des Gewerbeparks.

Vor einigen Tagen ist dem Gutenthaler Landwirt Konrad Lörsch der Appetit auf sein Frühstück vergangen. Da las er in einem Artikel des TV, dass das Gewerbegebiet Humos bei Morbach-Gutenthal um weitere 20 Hektar auf etwa 100 Hektar vergrößert werden soll – in Richtung seines Wohnortes. Die Flächen seien bereits an Interessenten vergeben, zitiert der TV Matthias Schabbach, den Geschäftsführer des Zweckverbandes Humos. Derzeit gelte es, Baurecht zu schaffen. Anfang 2024 könnten die Firmen beginnen, dort zu bauen.

Das Problem an der Sache: Dem Zweckverband gehören die Flächen nicht komplett. Lörsch besitzt davon acht Hektar, sagt er. Und er habe im Dezember 2021 Zweckverbandsvorsteher Andreas Hackethal sowie Geschäftsführer Schabbach mitgeteilt, dass er nicht daran denke, die Flächen zu verkaufen. „Da die Flächen für meinen landwirtschaftlichen Betrieb von höchster Bedeutung sind, lehne ich es kategorisch ab, diese zwecks der Gewerbegebietsveräußerung zu veräußern“, schreibt er im Februar an die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

Denn die betreffenden Flächen sind diejenigen, die seinem 1971 errichteten Hof am nächsten liegen. Nur hier habe er die Möglichkeit, seine Kühe morgens auf die Weide zu treiben. Derzeit stellt Lörsch um von Milchviehhaltung auf Ammenhaltung, bei der die Kälber bei der Mutterkuh bleiben. Die hofnahen Flächen seien für seinen tierhaltenden Betrieb sehr wichtig, um auch für Hofnachfolger das betriebliche Fundament zu schützen, sagt er. Durch politische und marktbedingte Auflagen brauche er die betreffenden Flächen, um nicht die betriebliche Entwicklungsfähigkeit zu gefährden. „Welcher Betrieb gibt Eigentumsflächen her? Wir stehen unter Druck“, sagt der Landwirt und verweist auf die Diskussionen um das Tierwohl.

Seit den 1990er Jahren streite er sich mit dem Zweckverband. „Mir wurde gesagt, ich müsse Kompromisse schließen. Ich hatte immer nur Nachteile“, sagt er. Dem Zweckverband misstraut er. „Es gibt so schnell keine Einigung. Ich habe bisher alles gemacht, was der Zweckverband will, aber ich muss auch an mich denken.“ Denn der Bauernhof sei ohne Flächen wertlos – auch für einen potenziellen Nachfolger wertlos.