Natur : Ohne Nachhaltigkeit gibt es keine Fischerei an der Mosel

Piesport/Trittenheim/Butzweiler Für Moselfischer wie den Familienbetrieb Weber, der zwischen Wintrich und Detzen fischt, sind Artenschutz und ein gesundes Ökosystem von existenzieller Bedeutung.

Die Gelegenheit, an der Mosel einem Berufsfischer bei seiner Arbeit zuzuschauen, bietet sich relativ selten. So etwa dann, wenn sie ihre Reusen im Fluss absetzen oder sie später samt den darin gefangenen Fischen heben. An der Mittelmosel sind das eher ungewohnte Bilder. Dabei wird entlang des Flusses wie eh und je Fischerei betrieben, wofür Berufsfischer Gewässerabschnitte, jeweils von Schleuse zu Schleuse, pachten.

Der Familienbetrieb hat etwa 130 Reusen mit einer Länge von 600 Metern ausliegen. Und die müssen beim Heben gegen die Strömung gezogen werden, eine anstrengende Arbeit. Auch dafür will Weber sensibilisieren, seit er Teile des Betriebs 2017 von seinem Vater Hans-Joachim übernahm. Denn er entschied sich damals ganz bewusst dafür, sein Studium zugunsten des Familienunternehmens, in dem er ab nächstem Jahr auch ausbilden will, abzubrechen. Vor allem aber geht es ihm darum, mit Missverständnissen aufzuräumen. So etwa in Bezug aufs Elektrofischen, einer Fangmethode, bei der Fische leicht betäubt werden. Sie unterliegt strengen Vorschriften. Denn sie birgt bei nicht fachgerechter Anwendung Gefahren – für die Fische wie für den Fischer. „Man muss schon wissen, was man macht“, betont Weber. Oft verkannt wird aber auch, dass Fischer schon aus Eigeninteresse konsequent auf Nachhaltigkeit setzen. Die „Hege und Pflege“ des Ökosystems steht für sie nicht nur ganz oben an, sondern sie ist von existenzieller Bedeutung. Arten, die andere zu verdrängen drohen, müssen beispielsweise ebenso im Blick behalten werden, wie die Blaualge, die sich auch an der Mosel auszubreiten beginnt. Darüber hinaus setzt sich der Fischereibetrieb seit Jahren für Artenschutzprojekte ein.