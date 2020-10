Daun/Kradenbach : Für Pilzsammler bleibt der große Genuss aus

Daun/Kradenbach Es ist kalt und nass geworden. Was die einen sich den Sommer zurückwünschen lässt, bringt die Augen von Pilzfreunden zum Leuchten – die Saison hat begonnen.

Der trockene Sommer ist vorbei, mittlerweile regnet es auch wieder. Perfektes Pilzwetter. Bei den herbstlichen Temperaturen sprießen die verschiedensten Arten aus dem Waldboden. Höchste Zeit also für Pilzfreunde, in die Natur zu gehen und sich ans Sammeln zu machen – bevor der erste Frost kommt. Und wie läuft die Saison bis jetzt? Kann man zurzeit seine liebsten Speisepilze im Wald finden? Fragen, die Klaus Rödder, Leiter der Arbeitsgemeinschaft für Pilzkunde Vulkaneifel, beantworten kann.

Er scheint nicht zufrieden mit der diesjährigen Speisepilz-Beute: „Es ist durchwachsen und das kann lokal sehr unterschiedlich ausfallen. Aber hier gibt es dieses Jahr nur wenig Speisepilze.“ Woran genau das liegt, kann er nicht sagen. Doch die vergangenen drei trockenen Sommer und die Veränderung des Klimas hätten sicherlich auch mit reingespielt, vermutet der leidenschaftliche Pilzsammler. Es komme auf den Blickwinkel an, wie man die diesjährige Saison bewerten möchte. „Wenn man sich die Pilze allgemein anschaut, ist die Anzahl der unterschiedlichen Arten schon riesig. Aber für die Küche ist das meiste nicht geeignet.“ Denn: Nicht alles, was nicht giftig ist, schmeckt auch.Wie im vergangenen Jahr auch nimmt Rödder den TV mit auf einen seiner Rundgänge und gibt auch Tipps für Sammelanfänger. Zum Beispiel diesen: „Man sollte stets nur das sammeln, was man auch wirklich kennt und bestimmen kann. Manch einer überschätzt sich da“, weiß Rödder, der sich schon seit seiner Jugend für Pilze interessiert, aus Erfahrung.