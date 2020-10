Auto : Um die Kennzeichen kümmert sich die Verwaltung

Bernkastel-Wittlich Für private Kunden, die ihre Zulassung selbst erledigen möchten, bietet die Zulassungsstelle in Wittlich einen besonderen Service.

Aktuell ist die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen im Landkreis grundsätzlich nur nach vorheriger Terminabsprache möglich ist. Diese Terminvereinbarung ist jederzeit für Termine mit der Zulassungsstelle in Wittlich und die Außenstelle in Bernkastel-Kues über die Internetseite der Kreisverwaltung unter www.bernkastel-wittlich.de/termine möglich. Zudem können Termine montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 06571/141021 vereinbart werden. Eine Terminvereinbarung mit der Außenstelle der Zulassungsstelle in der Gemeindeverwaltung Morbach ist während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Morbach unter der Telefonnummer 06533/71203 möglich.

Für private Kunden, die ihre Zulassung selbst erledigen möchten, bietet die Zulassungsstelle in Wittlich in folgenden Fällen die Möglichkeit, diese ohne Terminvereinbarung zu erledigen: An-, Ab- und Ummeldungen von Kraftfahrzeugen sowie Anträge auf Kurzzeitkennzeichen können täglich von 7 bis 8.30 Uhr bei der in der Eingangshalle der Kreisverwaltung eingerichteten Bürgerberatung abgegeben und zwischen 16 und 18 Uhr (freitags zwischen 13 und 14 Uhr) fertig bearbeitet wieder abgeholt werden. Um die Kennzeichen (auch Wunschkennzeichen) kümmert sich die Verwaltung.