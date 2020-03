Landmarke : Eine Quelle, die nie versiegte

Morbach-Elzerath Volksfreund-Reihe „Landmarken der Region“: Funde weisen darauf hin, dass sich am heutigen Heidepütz oberhalb von Elzerath wahrscheinlich eine römische Straßenstation und eine Kultstätte befunden haben.

Doch die Lichtung oberhalb der Römerstraße hat historische Bedeutung, weiß der Morbacher Heimatforscher Berthold Staudt. Denn der römische Dichter Ausonius erwähnte in seinem Gedicht „Mosella“ eine von einer „nie versiegenden Quelle bewässerte Tabernae“, also eine Stelle, an der es immer etwas zu trinken gibt. Das Wort Tabernae finde sich in dem Begriff Taverne für Gastwirtschaft wieder. Wo sich die von Ausonius erwähnte Tabernae tatsächlich befand, darüber seien sich die Fachleute uneinig, sagt Staudt. Es spreche einiges dafür, dass diese sich am Heidepütz befunden haben könne. Denn hier zweigt der jüngere Arm der Ausoniusstraße ab, die nach Neumagen führt. Die ältere direkte Verbindung nach Trier führt über Büdlicherbrück und Fell. „Funde bestätigen, dass es an dieser Stelle eine römische Siedlung gegeben hat“, sagt er. Unter anderem seien 1967 Hausgrundrisse freigelegt worden, deren Mauern bis zu einer Höhe von 60 Zentimetern erhalten gewesen waren. Der Archäologe Marco Schrickel schreibt in der Broschüre „Vorgeschichten an der Hunsrückhöhenstraße“, dass diese Gebäude jeweils mehrere Räume, Herdstellen, Vorratsräume, Brunnen und Keller aufgewiesen hätten. Hinzu kamen Funde von Töpfen, Schüsseln und weiteren Küchengegenständen aus dem vierten Jahrhundert, was darauf hindeute, dass es sich hier um eine kleine Straßenstation an der Strecke von Bingen nach Trier gehandelt haben könnte. Bereits 1957 seien südlich der Römerstraße die Reste einer Villa Rustica, eines landwirtschaftlichen Betriebes dokumentiert worden, die aus dem 2. oder 3. Jahrhundert stammten. Etwa 300 Meter nördlich der Römerstraße erkennt man Quarzitsteine, die den im Volksmund genannten Juden- oder Heidenfriedhof in einem unregelmäßigen Viereck von 80 Meter Länge und 35 Meter Breite begrenzen, was laut Staudt als Felsheiligtum zu deuten sei. Zudem seien Grundrisse eines quadratischen Baus freigelegt worden, der vermutlich ein Tempel gewesen sei und die Vermutung erhärtet, dass sich dort eine Kultstätte befunden hat. Allerdings könne man beim Begriff Heidenfriedhof nicht von einer Beerdigungsstätte im heutigen Sinne ausgehen. Dagegen spreche auch, dass hier keine Gräber gefunden worden seien. Stattdessen handele es sich um eine Fläche, die von einem Zaun oder einer Mauer befriedet gewesen sei.