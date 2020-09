Militär : Funkanlagen ziehen an den Erbeskopf um

Sende- und Empfangsanlagen sind im Hunsrück umgezogen. Das Foto zeigt Anlagen am Erbeskopf. Foto: Christoph Strouvelle

Hilscheid Eine Meldung ließ in den vergangenen Wochen in der Region aufhorchen. Denn militärische Schutzbereiche rund um den Erbeskopf werden aufgehoben. Doch was steckt dahinter, und welche Auswirkungen hat das auf Gemeinden und Kommunen?

„Der fragliche militärische Schutzbereich ,Erbeskopf’ wurde aufgehoben, da die den Schutzbereichen begründenden Anlagen abgebaut wurden“, sagt eine Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Die Verteidigungsanlage Erbeskopf bestehe allerdings weiter. Der Schutzbereich rund um die Funkstellen Sandkopf bei Muhl in der VG Hermeskeil und Ruppelstein bei Börfink in der VG Birkenfeld sei aufgehoben worden, da die dortigen Empfangs- und Sendeanlagen im Zusammenhang mit Modernisierungsarbeiten in die Radarstellung Erbeskopf verlegt worden seien.