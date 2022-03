Handynetz : Hallo, bist du noch dran? – So ist der Handy-Empfang im Hunsrück

Hunsrück Ist der Hunsrück ein Funkloch? Das haben wir getestet und sind auf zwei Routen durch Teile des Mittelgebirges gefahren, um zu testen, wo telefonieren oder gar surfen mobil möglich ist.

In Rheinland-Pfalz gibt es immer noch Orte, in denen kein Mobilfunknetz verfügbar ist oder das Netz nur sehr schlecht ist. Unter anderem ist das im Hunsrück der Fall. In elf Gebieten soll sich das künftig ändern. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Digitalisierung befinden sich diese Gebiete nun in einem sogenannten Markterkundungsverfahren. Das Ziel: Die weißen Flecken auf der Karte sollen geschlossen werden. Zu diesen Gebieten gehören Morbach, Berglicht, Etgert, Gielert, Gräfendhron, Horath, Merschbach und Heidenburg.

Was ist überhaupt ein Funkloch? Und was ist ein „weißer Fleck“? Das Funkloch entsteht laut Wikipedia, wenn sich der Sender oder Empfänger außerhalb der Reichweite der Funkwellen einer Sendeanlage befindet. Störungen können auch durch mobile Sender oder Empfänger infolge von Reflexionen an Bauwerken, im Gebirge oder an Gewässern auftreten, etwa beim Autoradio, Handy im Auto oder in anderen Verkehrs- und Transportmitteln, so dass sich die Nutzfeldstärken beim Empfänger schnell ändern können. Im Mobilfunknetz soll das durch den Handover weitgehend vermieden werden. Während ein Funkloch lediglich eine temporäre, standortbedingte Netzstörung ist, fehlt bei den sogenannten „weißen Flecken“ die Netzabdeckung dauerhaft.

Info LTE und 5G beim Handyempfang Mit dem Mobilfunk-Standard LTE können mobile Daten in größerer Menge und höherer Geschwindigkeit über die Luftschnittstelle übertragen werden, als das bei den früheren Mobilfunk-Standards der Fall war. 5G ist das Netz der fünften Mobilfunkgeneration und ist damit direkter Nachfolger von LTE, Advanced LTE (4G) und UMTS (3G). 5G soll Verbesserungen bei Datenrate, Abdeckung und Zuverlässigkeit bieten. Ein Hauptgrund für einen Wechsel auf 5G ist die steigende Zahl der Endgeräte und der immer größer werdende Datenhunger. Gegenüber den Vorgängern ist 5G schneller.

Die Bundesnetzagentur hat die Mobilfunknetzbetreiber verpflichtet, bis Dezember 2022 mindestens 98 Prozent der Privathaushalte, alle Autobahnen, die wichtigsten Bundesstraßen und Schienenwege sowie bis Dezember 2024 alle übrigen Bundesstraßen mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde zu versorgen. Darüber hinaus sollen bis Ende 2024 alle Landes- und Staatsstraßen, die wichtigsten Seehäfen, das Kernnetz der Wasserstraßen sowie alle übrigen Schienenwege mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde versorgt werden. Ferner sind bis Ende 2022 jeweils 1.000 5G-Basisstationen und 500 Basisstationen mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde in „weißen Flecken“ in Betrieb zu nehmen.

Wie ist der Handyempfang im Hunsrück wirklich? Kann man telefonieren, gibt es Empfang? Wir haben uns auf zwei Routen im Hunsrück angeschaut, wie dort die Abdeckung des Telekom-Netzes ist. Route 1 führte uns von Hermeskeil über die Hunsrückhöhenstraße, einige umliegenden Orte, Morbach, die B 50 und den Hochmoselübergang nach Wittlich. Route 2 ging von Bescheid über Büdlicherbrück, Büdlich, Breit, Talling, Berglicht und Gielert zurück nach Beuren und Bescheid (beides VG Hermeskeil).

Route 1: Kaum ist man am Rande der VG Hermeskeil angekommen, wird der Handyempfang auf der Hunsrückhöhenstraße schlechter, ein Balken nach dem anderen verabschiedet sich. Dauerhaft ist er allerdings auch bei den Abstechern in die Orte links und rechts der Bundesstraße nie weg, auch wenn zeitweise kein Empfang ist. Wer allerdings dauerhaft auf einen guten LTE-Empfang oder gar mehr setzt (siehe Info), hat verloren. Und wer im Internet mit dem mobilen Endgerät surfen will, hat auch öfter mal keinen (allzu guten) Empfang, vor allem in den etwas tiefer gelegenen Orten wie dem Morbacher Ortsteil Rapperath, wo sich bereits nach kurzer Zeit und lang drehendem Rädchen das Internet verabschiedet.

Kurz nach der Eröffnung des Hochmoselübergangs galt auch hier: Kein Netz, an manchen Stellen ist kein Notruf mit dem Handy möglich (wir berichteten). Das hat sich nun geändert, auf der Brücke gibt es Netz. Kurz davor aus Richtung Hunsrück kommend reißt die Telefonverbindung jedoch kurze Zeit ab und man ist im Funkloch.

Route 2: Kurz hinter Breit in Richtung Talling ist es soweit: Während bis hierher eigentlich alles so weit in Ordnung war, bricht hier die Verbindung immer mal wieder für kurze Zeit ab. Und auch weiter auf der Strecke gibt es immer mal wieder kleinere oder größere Störungen. Die Funklöcher lassen grüßen. Flächendeckend telefonieren geht also nicht.