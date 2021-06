Sport : Schülerinnen und Schüler haben Spaß an Fußballprojekten

Schülerinnen und Schüler haben Spaß an Fußballprojekten

Wittlich (red) Viele Schülerinnen und Schüler der Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich waren begeistert von den Projekten des Fußballverbands Rheinland. Als die Schule geschlossen blieben, war die vom Verband zusammengestellte Fußball-Home-Challenge eine willkommene Abwechslung.

Unter dem Motto „Fußball macht Schule – auch zu Hause" gab es vier kleine Wettbewerbe, an denen die Kinder ganz flexibel – zum Beispiel im Flur, Keller oder im Garten – mit wenigen Hilfsmitteln teinlnehmen konnten. Bereits seit einigen Jahren besteht die Kooperation im Rahmen des Ganztagsschulangebots. Gefördert werden in der 90-minütigen Trainingseinheit die Reaktions- und Bewegungs­geschwindig­keit, konditionelle Elemente und fußball­technische Grund­fertigkeiten. Zudem tragen die Fußballprojekte zur Persönlich­keits­bildung bei, weil Gemeinsinn, Fairplay und Toleranz gelebt werden. Die Einbindung in die Ganztagsschule soll die Kinder und Jugendlichen motivieren, sich regelmäßig sportlich zu betätigen und sich stärker für den Vereinssport zu öffnen.