Die Polizei bittet um Hinweise : Fußgängerin in Wittlich angefahren und auf Straße liegengelassen

Wittlich Von der Unfallstele geflüchtet ist, wie die Polizei mitteilt, der Fahrer eines hellen Kleinwagens, nachdem er in Wittlich eine Frau angefahren hatte.

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Autofahrer, der in Wittlich eine Fußgängerin angefahren und verletzt auf der Fahrbahn liegengelassen haben soll. Der Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich laut Polizei am Montag, 9. November, gegen 20.10 Uhr im Einmündungsbereich Trierer Landstraße/Klausener Weg. Die Fußgängerin habe die Einmündung Richtung Stadtauswärts schon fast zur Hälfte überquert gehabt, als ein heller Kleinwagen aus Richtung Stadtmitte kommend in den Klausener Weg abgebogen sei. Offensichtlich habe der Fahrer die Fußgängerin aufgrund der Sichtverhältnisse zu spät erkannt, denn er soll noch einen Schlenker gemacht haben, um den Unfall zu vermeiden. Trotzdem sei die Fußgängerin von dem PKW am rechten Bein erfasst worden und auf die Fahrbahn gestürzt.