Übernahme von F.W. Langguth Erben steht bevor Wackelt das Weinkellerei-Geschäft an der Mosel?

Traben-Trarbach · Gleich zwei Übernahmen auf engstem Raum in kurzer Zeit: Nach der Kellerei ZGM in Zell übernimmt eine französische Kellereigruppe nun auch F.W. Langguth Erben in Traben-Trarbach. Wir blicken auf die Gründe und die Folgen.

25.04.2024 , 12:05 Uhr

Mit der Marke „Erben" hat sich die Kellerei F.W. Langguth Erben aus Traben-Trarbach deutschlandweit wie international einen Namen gemacht. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz Redakteurin Landkreis Bernkastel-Wittlich