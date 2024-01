Verwaltung in Traben-Trarbach Scharfe Kritik am geplanten Gästebeitrag - Bringt er mehr Einnahmen als Ausgaben?

Anne Börker tut am liebsten das, was andere meiden wie der Teufel das Weihwasser: Aktenberge wälzen. Die Reilerin scheut kein Thema, keinen Konflikt, wenn es darum geht, das Verwaltungshandeln dort zu hinterfragen, wo es aus ihrer Sicht nicht korrekt ist. Aktuell ist es unter anderem der geplante Gästebeitrag in Traben-Trarbach, der sie kritisch aufhorchen lässt.