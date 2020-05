Tourismus : Gästeführer drehen Videos für soziale Netzwerke

Traben-Trarbach (red) Die ersten Online-Führungen der Serie „Moselguides on Tour“ sind als Videos auf Youtube auf dem Kanal „Moselregion Traben-Trarbach Kröv“ veröffentlicht. Die Region kann ganz bequem von zu Hause aus entdeckt werden und Lust auf Urlaub machen, wenn es wieder möglich ist.

Die Gästeführer zeigen unter anderem die Frühlingsarbeiten in den Weinbergen, einen Ausflug in die Unterwelten von Traben-Trarbach, Einblicke in den Jugendstil in Traben-Trarbach, interessante Geschichten zu Succelus aus Kinheim, den aufständigen Frauen in Kröv oder Geschichten aus den Heimatstuben Enkirch.