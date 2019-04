Nach der erfolgreichen Einführung der Gästekarte im vergangenen Jahr wird das Angebot ausgebaut. Die Urlaubsregion Thalfang hält für die Gäste wieder eine Vielzahl an Freizeit- und Gastronomieangeboten bereit.

Die Gästekarte bietet einen entscheidenden Mehrwert für den Aufenthalt. Auch Urlaubsgästen mit Hund bietet sich ein interessantes Angebot – sie erhalten ein attraktives Service-Angebot zu vergünstigten Konditionen. Die Gästekarte wurde im Mai 2018 erstmals aufgelegt. Sie entstand aufgrund einer Initiative von Hoteliers und Gastwirten und der Touristinformation Thalfang. Die Karte erhalten Besucher, wenn sie auch auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde zum Beispiel in einem Hotel oder in einer Pension übernachten. Mit der Karte gibt es Vergünstigungen und Rabatte in verschiedenen touristischen Betrieben, von der Bäckerei in Thalfang über das Erholungs- und Gesundheitszentrum bis zum Hunsrückhaus am Erbeskopf.

Die kostenlose Karte gibt es direkt bei der Touristinformation Thalfang, den Leistungsgebern sowie bei den Unterkunftsbetrieben in der Urlaubsregion Thalfang.