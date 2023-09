Letzte Hürde Nahverkehr Traben-Trarbach setzt alles auf eine (Gäste-)Karte

Reisen, zahlen, staunen – oder planschen: Das soll mit der Gästekarte in der Verbandsgemeinde (VG) Traben-Trarbach glücken. Aktuell laufen die Vorbereitungen für das Projekt, das sich so mancher schon lange herbeisehnt. Denn andere Tourismusregionen arbeiten mit solchen Modellen schon ewig. Das Grundkonzept: Reisende bezahlen in ihrer Unterkunft einen fixen Betrag. Dafür erhalten sie Rabatte für viele Leistungen vor Ort und können in der Regel kostenfrei die öffentlichen Verkehrsmittel in der Region nutzen.