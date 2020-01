Tagesfahrt : Tagesfahrt zum Pflanzenmarkt

Wittlich (red) Der Gartenbauverein Wittlich veranstaltet am Samstag, 15. Februar, eine Tagesfahrt zum Pflanzenmarkt der Frühlingsblüher im Kloster Knechtsteden bei Dormagen.

Gartenspezialisten aus dem In- und Ausland bieten eine große Sorten-Vielfalt von früh blühenden Zwiebelgewächsen und Stauden an und stehen mit ihren Erfahrungen und Informationen zur Verfügung. Die Teilnehmer können besondere historische und seltene Pflanzenschätze bestaunen und erwerben. Am Nachmittag geht die Fahrt weiter zum Schloß Paffendorf bei Bergheim/Erft mit der Möglichkeit Kaffee zu trinken oder den Park mit seinen seltenen Bäumen und eindrucksvollen Versteinerungen, die im naheliegenden Braunkohletagebau gefunden wurden, zu besichtigen.