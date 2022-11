Friedensaktion : Ein Baum fürs  Klima und den Frieden

THALFANG Ein Geschenk der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL): Baumpflanzung neben der Evangelischen Kirche Thalfang mit hoher Symbolkraft.

Der Friedensbaum soll an diese Visionen erinnern. Seit 2014 führt die DGGL diese Aktion durch. In Thalfang wurde der achte Baum gepflanzt. Armine Korolova erklärte stellvertretend für alle Geflüchteten, zunächst in ihrer Muttersprache Ukrainisch, dann übersetzt von Silvia Pfeiffer, das Leid, das der Krieg in ihrer Heimat verursacht und dankte für die helfenden Hände in Thalfang und ganz Deutschland, denn: „Wir wissen in unserer Heimat nie, ob wir den nächsten Tag noch erleben werden.“ Man sei den russischen Angriffen recht- und wehrlos ausgeliefert und das ohne Strom und Wasserversorgung.