(red) Der Verein „Offene Gärten Hunsrück/Nahe“ veranstaltet aus Anlass seines fünfjährigen Vereinsbestehens am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr einen Gartenmarkt unter dem Motto „Gartenträumerei“ auf dem Gelände der Wildenburg bei Kempfeld.

40 Standbetreiber bieten Blumen- und Gemüsepflanzen, Kräuter, Gehölze, Floristik, Naturprodukte, Gartengeräte sowie Literatur an. Daneben wird die Bearbeitung von Holz, Stein, Schiefer, Metall und Weide vorgeführt. Es finden Vorträge über naturnahes und nachhaltiges Gärtnern statt. Die Besucher erhalten zudem Informationen über Insekten und Bienen in der Natur und draüber, was jeder selbst zum Erhalt dieser wichtigen Akteure in der Natur beitragen kann. Der Eintritt ist frei.

Informationen unter:

www.garten-traeumerei.de