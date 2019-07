Gärten : Wohngarten mit Staudenbeeten

Womrath Die Gartenroute Hunsrück-Mittelrhein präsentiert am Sonntag, 28. Juli, ab 15 Uhr den großen Wohngarten der Familie Engelmann in Womrath (Rhein-Hunsrück-Kreis), Dorweiler Weg. Lotte Engelmann zeigt schön gestaltete Staudenbeete in bunter Vielfalt dekorative Gartendetails und Nützlingsquartiere aus natürlichen Materialien.

Die Führung dauert rund eineinhalb Stunden und kostet fünf Euro pro Person.