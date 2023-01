Ein Treffpunkt fürs Dorf weniger : Warum das Gasthaus Ludwig in Salmtal schließt

Wirtin Ulla Karla bedient ihre Gäste immer noch gern. Foto: Bents Christina

Salmtal-Dörbach Das Gasthaus Ludwig in Salmtal-Dörbach schließt - jetzt müssen sich Stammtische und Vereine eine neue Bleibe suchen. Besondere Abende, bei denen auch mal ein Pferd an der Theke stand, werden in Erinnerung bleiben. Warum Wirtin Ulla Karla aufhört.

„Sie ist eine Institution und Kult“, das sagt Heike Warnke über die Wirtin des Gasthauses Ludwig, Ulla Karla. Sie begründet es so: „Ulla hat für jeden ein offenes Ohr und ist nicht nur zu den Öffnungszeiten hilfsbereit und großzügig.“ Mehr als 50 Jahre gab es in Salmtal-Dörbach das Gasthaus Ludwig, das schon von Ulla Karlas Eltern geführt wurde und wo sie mit ihren drei Geschwistern aufgewachsen ist. „Als ich acht Jahre alt war, sind wir von Bausendorf nach Dörbach gezogen und ich habe schon immer gerne mitgeholfen.“ Als ihr Vater verstorben war, hat sie mit ihrer Mutter weitergemacht und vor zwanzig Jahren das Gasthaus übernommen.

Gasthaus Ludwig blickt auf eine bewegte Geschichte zurück

Hier in der Neustraße, unter dem Porträt der Schauspielerin Audrey Hepburn, haben sich alle Altersstufen getroffen. Früher noch die Männer zum Feierabendbier, heute sind es mehr Gruppen und Vereinsmitglieder, wie die Gymnastikfrauen oder der Karnevalsverein, die herkommen. Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr hier getagt und Fußballfans, waren unter den Gästen, denn bei Ulla gab es mit „Sky Sports“ die Fußballbundesliga zu sehen. Sie selbst hat den Dortmundern die Daumen gedrückt.

Eine Gruppe junger Männer, die alle in der Landwirtschaft tätig sind, kam regelmäßig. Sie haben auch schon mal ein Fass im Keller angesteckt. Zu ihrem Geburtstag haben sie ihr immer Blumen mitgebracht. „Meine Gäste sind super. Hier wird gefeiert, aber wenn ich etwas sage, hören sie auch alle.“ Unterstützung bekommt sie zudem von den Nachbarn, etwa beim Schneeräumen und ihre Tochter Christine hilft ihr selbstverständlich, wenn sich Gesellschaften ankündigen oder Feiern sind. Hinter der Theke, macht Ulla aber so schnell keiner was vor, da sitzt jeder Handgriff und sie legt beim Bedienen ein Tempo vor, da käme manch einer, der halb so alt ist, nicht mit.

Warum Ulla Karla nun aufhört und was ihr besonders fehlen wird

Dennoch ist es für die 76-Jährige jetzt der richtige Zeitpunkt, aufzuhören. „Irgendwann muss mal Schluss sein“, sagt sie bestimmt. Zum einen hat ihr die Corona-Krise zugesetzt. „Der Start nach Corona war schwer. Die erste Zeit kamen kaum Gäste. Jetzt hat es sich das Geschäft wieder erholt, aber nachdem mein Mann im vergangenen Jahr verstorben ist, wird es Zeit, mit dem Gasthaus aufzuhören.“ In den vergangenen 40 Jahren hat sie keinen Urlaub gemacht, bis auf ein paar Tage mit dem Gesangverein in die Schweiz. „Das hat mir aber auch nicht gefehlt“, sagt sie.