Morbach-Bischofsdhron : Deutsche Küche mit polnischen Einflüssen – Gasthaus zur Alten Post mit neuem Betreiber und Namen

Morbach-Bischofsdhron Das Gasthaus Zur Alten Post in Bischofsdhron ist seit einem halben Jahr wieder bewirtschaftet. Offensichtlich mit Erfolg.

Mehrere Jahre hat das Gasthaus Alte Post in Bischofsdhron leer gestanden. Doch jetzt hat es wieder Betreiber gefunden. Seit September 2022 bewirten dort Iwona und Markus Jäger die Gäste. Sie haben die Gaststätte mit Restaurant umbenannt in Zur Alten Post – Jägerhof, analog ihres Namens, und bieten auf ihrer Karte Steaks, Schnitzelvariationen und wechselnde Speisen am Wochenende an.